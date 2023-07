Postojna, 27. julija - Policisti so v sredo ob 20.20 na počivališču Ravbarkomanda ustavili najeto kombinirano vozilo, ki ga je vozil 38-letni državljan Hrvaške. V vozilu je prevažal osem nezakonitih migrantov, od tega štiri državljane Kitajske in štiri državljane Turčije. Postopki še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Koper.