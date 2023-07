V Avstraliji evtanazirali 43 nasedlih kitov

Sydney, 27. julija - Avstralske oblasti so danes potrdile, da so po neuspelem poskusu reševanja evtanazirali 43 kitov pliskavk, ki so množično nasedli na plaži v Zahodni Avstraliji, poročajo tuje tiskovne agencije. Že pred tem je poginilo 54 kitov iz jate, ki je na avstralski obali nasedla v začetku tedna.