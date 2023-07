V Čepovanu pri sanaciji poškodb po neurju pomagajo tudi slovenski vojaki

Nova Gorica, 27. julija - V Čepovanu in okolici hitijo z odpravljanjem posledic neurja, ki je kraj prizadelo v torek zjutraj. Tam je treba vsaj za silo pokriti še kar nekaj streh in odstraniti podrto drevje. Tudi danes domačinom pomagajo pripadniki Slovenske vojske, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Severno Primorsko.