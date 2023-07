Na večjem delu območja vodovodnega sistema Celje vode ni več treba prekuhavati

Celje, 27. julija - Na večjem delu območja vodovodnega sistema Celje vode za pitje in pripravo hrane ni več treba prekuhavati. Izjema so še naselja Rožni vrh, Socka, Nova Cerkev, Homec, Hrenova, Polže, Razdelj, Trnovlje pri Socki, Višnja vas, Vizore, Zlateče, Straža pri Novi Cerkvi in Landek, so danes sporočili iz celjskega podjetja Vodovod-kanalizacija.