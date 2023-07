Krški policisti zoper 41-letnika vložili kazensko ovadbo zaradi tatvin

Krško, 27. julija - Policisti za več tatvin v Krškem osumili 41-letnika iz okolice Krškega. Pridobili so odredbo sodišča in na njegovem domu opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so več predmetov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj tatvin na območju Leskovca pri Krškem in Krškega, moškega pa kazensko ovadili, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.