ZPS po testu piščančjih hrenovk: Boljše dražje in tiste za otroke

Ljubljana, 27. julija - Test piščančjih hrenovk in barjenih klobas, ki je izvedla Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), je pokazal, da so bolj kakovostni dražji izdelki in tisti, namenjeni otrokom. Glede na test pred 12 leti so nekoliko slabši kemijski parametri, nekoliko boljše pa senzorične lastnosti ter razmerje med beljakovinami in maščobami, so sporočili iz ZPS.