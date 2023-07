Judoistka Nika Tomc do prvega slovenskega zlata na Ofemu, Leila Mazouzi bronasta

Maribor, 27. julija - Judoistka Nika Tomc je za Slovenijo osvojila prvo zlato medaljo na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru. Najboljša je bila v kategoriji do 57 kg. V kategoriji do 63 kg je Leila Mazouzi osvojila bronasto odličje. Do tretje zmage je prišla ženska reprezentanca v košarki 3 x 3.