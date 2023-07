V Ljubljani se začenja Evropska poletna šola logike, jezika in računalništva

Ljubljana, 31. julija - Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani se bo z otvoritveno slovesnostjo začela 34. Evropska poletna šola logike, jezika in računalništva - ESSLLI 2023, ki bo potekala vse do 11. avgusta. V dveh tednih se bo v okviru šole zvrstilo 53 seminarjev in delavnic, udeležilo pa se je bo 450 udeležencev z vsega sveta.