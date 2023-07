Osumljenec več tatvin in vlomov na območju Ljubljane v priporu

Ljubljana, 27. julija - Ljubljanski policisti so po končani kriminalistični preiskavi odvzeli prostost 44-letnemu moškemu, ki naj bi na območju Ljubljane v zadnjih dveh mesecih storil najmanj tri kazniva dejanja tatvine in dva vloma v trgovino. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.