Vodja ameriških senatnih republikancev Mitch McConnell med novinarsko konferenco otrpnil

Washington, 27. julija - Vodja republikanske senatne manjšine iz Kentuckyja Mitch McConnell je v torek med novinarsko konferenco v ameriškem zveznem kongresu za približno 20 sekund otrpnil, kar je med prisotnimi kolegi in novinarji sprožilo skrbi o njegovem zdravju. Kolegi so ga skušali spraviti do pisarne, vendar je McConnell vztrajal na konferenci.