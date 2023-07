Newyorške borze današnji dan sklenile neenotno

New York, 26. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delnice na Wall Streetu so se v sredo niso ozirale na zadnje zvišanje obrestnih mer ameriške centralne banke Fed in so nemirno trgovanje sklenile brez bistvenih sprememb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.