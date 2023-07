Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 7.)

Ljubljana, 26. julija - Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o prijetju srbskega državljana v bližini slovenske meje s Hrvaško. Moški je od Čateža ob Savi proti Drnovemu prevažal begunce iz Kitajske in Turčije. Prijeli so ga, potem ko ga je skušala ustaviti mejna policija, vendar policistov ni upošteval in je poskusil pobegniti s hitrostjo 250 kilometrov na uro.