Umrla je irska pevka Sinead O'Connor

Dublin, 26. julija - V starosti 56 let je umrla irska pevka in aktivistka Sinead O'Connor, ki je bila najbolj znana po pesmi Nothing Compares 2 U. Da je umrla, je sporočila njena družina, ki vzroka ni navedla. "Družina in prijatelji smo v tem zelo težkem času zelo prizadeti in prosimo za zasebnost," so dodali.