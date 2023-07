Svet Nato-Ukrajina obsodil ruski izstop iz sporazuma o žitu

Bruselj, 26. julija - Na zasedanju Sveta Nato-Ukrajina v Bruslju so danes Ukrajina in njene zaveznice iz Nata ostro obsodile odločitev Rusije, da izstopi iz sporazuma o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja, in njene namerne poskuse ustavitve ukrajinskega kmetijskega izvoza, od katerega je odvisnih več sto milijonov ljudi po vsem svetu.