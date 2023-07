Zaradi močnega vetra s priveza odtrgalo kontejnersko ladjo, na morju reševali tudi potniško ladjo

Koper/Piran/Ankaran/Izola, 26. julija - Zaradi močnega vetra je popoldne v Luki Koper s priveza odtrgalo kontejnersko ladjo in jo zaneslo le nekaj metrov do potniškega terminala v bližini mestnega kopališča. Vlačilci so ladjo ponovno privezali za pomol. Na morju pa so reševali tudi potniško ladjo Zlatoperka s 25 potniki, ki jo je zajela tramontana z visokimi valovi, poročajo mediji.