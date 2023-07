Na vodnih igralih v Šobcu se je težje poškodovala oseba

Šobec, 26. julija - Nekaj minut po 14. uri se je na vodnih igralih na Šobčevem bajerju v kampu Šobec težje poškodovala oseba. Gasilci so z manjšim čolnom do poškodovane osebe prepeljali reševalce in reševalno opremo ter poškodovano osebo prepeljali na kopno, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.