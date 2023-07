V središču New Yorka zrušenje žerjava na gradbišču

New York, 26. julija - Na zahodni strani Manhattna v New Yorku se je davi zrušil gradbeni žerjav, potem ko ga je zajel ogenj. Smrtnih žrtev ni bilo, lažje poškodovanih pa je bilo najmanj šest ljudi, od tega dva gasilca. Gasilci so zgodaj davi začeli prazniti območje, ko so se spopadli s požarom.