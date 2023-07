Mineva 60 let od uničujočega potresa v Skopju

Skopje, 26. julija - Na današnji dan pred 60 leti je uničujoč potres prizadel Skopje, prestolnico Severne Makedonije, in samo v 20 sekundah terjal več kot 1000 življenj. Premier Dimitar Kovačevski je za televizijo Sitel dejal, da se danes Skopje spominja vseh držav, ki so mestu takrat priskočile na pomoč in pomagale pri tem, da je ponovno zraslo.