Novo mesto, 26. julija - Košarkarji Krke, ki bodo v prihajajoči sezoni spet igrali v najmočnejši regionalni ligi Aba, so danes dobili drugo okrepitev. Kot so sporočili iz kluba, bo v novi sezoni član novomeške zasedbe tudi 23-letni in 203 centimetre visoki ameriški krilni center Jairus Hamilton.