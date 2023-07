Tožilec za kardinala Becciuja zahteva več kot sedem let zapora

Rim, 26. julija - Vatikanski tožilec je za nekdaj vplivnega kardinala Giovannija Angela Becciuja, ki mu sodijo v povezavi s spornimi nepremičninskimi posli v Londonu, danes zahteval obsodbo na sedem let in tri meseca zapora. Na sojenju, ki traja dve leti, je za skupno deset obtožencev zahteval 73 let zapora. Vsi zanikajo krivdo.