Ljubljanska borza: Indeks tik pod izhodiščem

Ljubljana, 26. julija - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je dan končal malenkost pod izhodiščem. Izgubil je 0,08 odstotka in se ustavil pri 1257,10 točke. Od vrednostnih papirjev v prvi kotaciji so se pocenile delnice Krke in Luke Koper. Skupni promet je dosegel 894.624 evrov, več kot polovica je odpadla na Krkine delnice.