Škofja Loka, 27. julija - Festival In Memoriam prof. Peter Hafner oz. krajše Hafnerjev memorial, ki se v 14. ediciji začenja danes, bo razgibal poletno dogajanje v Škofji Loki, Cerknem, Kranju in Železnikih. Do 4. avgusta bo ponudil vrsto koncertov ter drugih kulturnih dogodkov in delavnic.