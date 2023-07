Kitajec s kajenjem ustavil vlak na relaciji med Novo Gorico in Jesenicami

Nova Gorica, 26. julija - Državljan Kitajske, star 43 let, je v torek zvečer s kajenjem na vlaku, ki je vozil med Novo Gorico in Jesenicami, sprožil samodejni požarni alarm. Posledično se je vlak samodejno zaustavil blizu železniške postaje Kanal, so sporočili s PU Nova Gorica. Policisti so primer kršitev predali pristojnim inšpektorjem.