Hrvaška policija znova preiskuje nezakonito legalizacijo stavb v Istri

Pulj, 26. julija - Na Hrvaškem na območju istrske županije danes potekajo preiskave več poslovnih in zasebnih objektov v povezavi z nezakonito legalizacijo stavb, sta danes sporočila istrska policijska uprava in hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok). Doslej naj bi aretirali 12 oseb, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.