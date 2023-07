Večina motenj oskrbe z električno energijo na Štajerskem in v Prekmurju odpravljena

Maribor, 26. julija - Po močnih nevihtah z vetrom, ki so v zadnjih dneh zajele severovzhodni del Slovenije, je bilo na oskrbnem območju družbe Elektro Maribor začasno brez oskrbe z električno energijo 44.000 odjemalcev. Večino motenj so uspeli odpraviti in tako je bilo danes ob 14. uri brez elektrike le še okoli 800 odjemalcev, so danes sporočili iz podjetja.