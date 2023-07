Uporabniki vodovodnih sistemov Celje in Žalec morajo vodo prekuhavati

Celje/Žalec, 26. julija - Uporabniki vodovodnih sistemov Celje in Žalec morajo vodo za pitje in pripravo hrane prekuhavati. Zaradi intenzivnih padavin je namreč prišlo do povišanja motnosti vodnih virov v Vitanju, manjšega vodnega vira Lahka peč-Čreškova ter Merince, sta sporočili celjsko podjetje Vodovod-kanalizacija in žalska komunala. Ukrep velja do preklica.