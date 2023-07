Nemška vlada podvojila cilj proizvodnje vodika

Berlin, 30. julija - Nemška vlada je podvojila svoj cilj domače proizvodnje vodika do leta 2030, in sicer s petih na vsaj 10 gigavatov, so ta teden sporočili iz Berlina. Nov cilj bo del prenovljene nacionalne strategije o vodiku po letu 2020. Ob tem so v Nemčiji napovedali oblikovanje ločene strategije o uvozu vodika, ki ga bodo potrebovali v prihodnjih letih.