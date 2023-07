Karitas nadaljuje zbiranje pomoči za prizadete v neurjih

Ljubljana, 26. julija - Karitas nadaljuje zbiranje vlog in prispevkov za pomoč ob zadnjih neurjih, ki so prizadela večino Slovenije. Do danes so prejeli 160 vlog za pomoč gospodinjstvom iz različnih delov države, od tega 21 nujnih prošenj za takojšnjo pomoč in obnovo domov in 139 prošenj za pomoč pri obnovi osnovnih življenjskih pogojev in preprečevanju nadaljnje škode.