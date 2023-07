Mladi slovenski košarkarji v Nišu staknili virusno infekcijo

Niš, 26. julija - Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je danes zanikala informacije, da so se košarkarji in člani delegacij šestih reprezentanc na mladinskem evropskem prvenstvu v Nišu zastrupili s hrano, poroča agencija Tanjug. V izjavi Fiba navaja, da "igralci in člani delegacij šestih ekip kažejo simptome virusne okužbe", med prizadetimi so tudi Slovenci.