Zaradi gorečega vozila na primorski avtocesti zaprt izvoz Kastelec v smeri proti Ljubljani

Ljubljana, 26. julija - Zaradi gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt izvoz Kastelec v smeri proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center. Po njihovih podatkih so sicer na primorski avtocesti daljši zastoji v smeri Ljubljane, med počivališčem Studenec in priključkom Unec je več kot sedem kilometrov kolone, med Uncem in Brezovico pa 23 kilometrov.

Zastoji nastajajo tudi na regionalni cesti med Logatcem in Vrhniko.

Tudi v obratni smeri, proti Kopru je od Brezovice do Vrhnike nekaj manj kot deset kilometrov kolone, na ljubljanski južni obvoznici v smeri proti Kozarjam pa več kot tri kilometre in pol.

Zastoji prav tako nastajajo na mariborski vzhodni obvoznici.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zaradi posledic neurja popolne zapore cest, in sicer na relacijah Dravograd-Trbonje pri Svetem Danijelu, Dolenja Trebuša-Spodnja Idrija pri Gorenji Kanomlji zaradi podrtih električnih drogov, zaradi podrtega drevja je zaprta cesta Dolenja Trebuša-Čepovan. Prav tako so zaprte ceste Čepovan-Most na Soči in Čepovan-Lokve ter Železniki-Podbrdo pri odcepu za Spodnjo Sorico.