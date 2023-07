Odprli prvi del avtoceste, ki bo jug Srbije povezala s Prištino

Niš/Priština, 26. julija - V Srbiji so danes odprli prvi del avtoceste Niš-Merdare, ki bo izboljšala povezavo med jugom Srbije ter kosovskim glavnim mestom Prištino in pristaniščem Drač v Albaniji. Po načrtih naj bi tako imenovana avtocesta miru v skupni dolžini 77 kilometrov namreč sčasoma postala del avtoceste od Niša do Drača.