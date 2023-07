Ob ponedeljkovem neurju na Severnoprimorskem uničenih veliko kmetijskih površin

Nova Gorica, 26. julija - Ponedeljkovo neurje je pustošilo po večjem delu Severnoprimorske, od Goriških Brd, Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline do dela Krasa. Škoda je po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice Nova Gorica na vseh kmetijskih nasadih. Predvsem velika je v trajnih nasadih, saj je poškodovan tudi rodni les in bo zato škoda tudi v naslednjih letih.