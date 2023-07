Po prvih ocenah v neurjih poškodovanih 10.000 hektarjev kmetijskih površin

Ljubljana, 26. julija - Neurja z vetrom in točo, ki so po državi divjala v zadnjih dveh tednih, so po prvih grobih ocenah Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZS) povzročila škodo na okoli 10.000 hektarjih kultur, poljščin, sadovnjakov in vinogradov. V zbornici državo pozivajo k hitri pomoči kmetom in sprejemu interventnega zakona za odpravo posledic škode.