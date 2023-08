Podrobnosti o človekovih pravicah v Sloveniji na voljo v spletnem vodniku

Ljubljana, 2. avgusta - Vsi, ki bi želeli na pregleden način izvedeti več o človekovih pravicah v Sloveniji, bodo lahko odgovore na svoja vprašanja našli v spletnem Vodniku po človekovih pravicah. Ta platforma za samopomoč in izobraževanje o človekovih pravicah v slovenščini in angleščini je zasnovana na tematskem pristopu, so pojasnili na Mirovnem inštitutu.