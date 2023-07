Dijaki na Mednarodni kemijski olimpijadi osvojili srebro, bron in dve častni priznanji

Ljubljana/Zürich, 26. julija - Slovenski gimnazijci so na 55. Mednarodni kemijski olimpijadi, ki je med 16. in 25. julijem potekala v Zürichu, med 348 mladimi kemiki osvojili srebrno in bronasto medaljo ter dve častni priznanji. Slovenijo so zastopali Jakob Starec Oman in Gabriel Žnidaršič iz Gimnazije Vič ter Matej Nastran in Nejc Mohorič iz Gimnazije Škofja Loka.