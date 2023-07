Prevoznik nezakonitih migrantov pred policisti bežal z več kot 200 kilometri na uro

Čatež ob Savi, 26. julija - Državljan Srbije, ki je prevažal sedem nezakonitih migrantov, je v torek zvečer policistom poskušal ubežati tudi s hitrostjo do 250 kilometrov na uro. Policisti so ga uspeli ujeti, ko je pobeg nadaljeval peš. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov bo moral plačati več kot 1800 evrov, zaradi prevoza migrantov pa so ga kazensko ovadili.