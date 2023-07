Na Ljubljanski borzi dopoldne negativna gibanja

Ljubljana, 26. julija - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu današnjega trgovanja večinoma znižujejo, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,17 odstotka. Dražijo se le delnice Krke in NLB. Najhitreje se cenijo delnice Luke Koper, ki so izgubile že več kot dva odstotka vrednosti.