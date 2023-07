V Šentjerneju prenova osrednjega športnega objekta v občini

Šentjernej, 26. julija - V Šentjerneju so se med šolskimi počitnicami lotili prenove športnega igrišča in hkrati stadiona ob Osnovni šoli Šentjernej. Gre tudi za posodobitev dokaj dotrajanega osrednjega športnega objekta v Občini Šentjernej. Občina je naložbo ocenila na 800.000 evrov, denarne vložke bosta prispevali Fundacija za šport in pristojno ministrstvo.