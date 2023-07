Zaradi preprodaje droge pripor za 46-letnega moškega na Ajdovskem

Ajdovščina, 26. julija - Policisti so 18. julija opravili hišno in osebno preiskavo pri 46-letnem moškem, ki je neprijavljen prebival v enem od naselij na območju Ajdovščine. Med drugim so mu zasegli 300 gramov heroina. Naslednji dan so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki mu je po zaslišanju odredil pripor.