Dobiček Ria Tinta ob nižjih cenah surovin upadel za 40 odstotkov

Sydney, 26. julija - Avstralski rudarski velikan Rio Tinto je prvih šest mesecev letos sklenil z več kot 40-odstotnim padcem čistega dobička, dosegel je 5,1 ameriških ameriških dolarjev (4,61 milijarde evrov). Slabše številke so posledica manjšega povpraševanja in nižjih cen surovin. Znižale so se namreč cene železove rude, bakra in aluminija.