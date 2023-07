Na območju Velenja, Vojnika, Šentjurja in Koroške se razmere po neurjih umirjajo

Šentjur/Črna na Koroškem/Velenje/Vojnik, 26. julija - Na območju Velenja, Vojnika, Šentjurja in Koroške se razmere po zadnjih neurjih umirjajo. V Velenju je sicer reka Paka grozila, da bo začela poplavljati, a se to vendarle ni zgodilo. Enako je bilo tudi s potokom Pešnica v Šentjurju. V Vojniku pa sta bregove prestopili reki Hudinja in Dobrnica, predvsem tam, kjer ni urejena protipoplavna zaščita.