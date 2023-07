Pravni stroški oklestili dobiček Deutsche Bank

Frankfurt, 26. julija - Največja nemška banka Deutsche Bank je v drugem letošnjem četrtletju ustvarila 763 milijonov evrov dobička, kar je 27 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog so visoki stroški pravnih storitev in prestrukturiranja. Analitiki so sicer pričakovali še večji upad dobička, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.