Reke zlasti na severovzhodu ponoči še nekoliko narasle, a večjih težav ni

Ljubljana/Maribor, 26. julija - Reke so zlasti na severovzhodu države ponoči še nekoliko narasle, vendar zadnji nalivi niso bili tako intenzivni, da bi poslabšali razmere tako kot v prejšnjih dneh, pravijo na Arsu. Dravinja, Pesnica in Hudinja so še nekoliko narasle in so se razlivale tudi zjutraj, a večjih težav ni. Stanje se bo čez dan še izboljšalo tudi na tem območju.