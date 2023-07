Na Jesenicah opit voznik ponudil prevoz mladoletni osebi

Jesenice, 26. julija - Na Jesenicah je voznik osebnega avtomobila mladoletni osebi ponudil prevoz do doma, vendar je vožnjo nadaljeval mimo dogovorjenega cilja in jo šele po daljšem pregovarjanju pripeljal na dogovorjeno mesto. Policisti so voznika izsledili in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, zato so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, so sporočili s policije.