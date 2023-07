Vreme: Dopoldne se bo od zahoda delno zjasnilo, popoldne bodo posamezne nevihte

Ljubljana, 26. julija - Dopoldne bodo padavine postopoma ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli 5, ob morju 14, najvišje dnevne pa od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo sončno in še nekoliko topleje. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Po prehodu hladne fronte nad vzhodnimi Alpami nastaja šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda k nam pri tleh doteka nekoliko hladnejši zrak, ki pa je tudi v višinah še hladen in zato nestabilen.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes dopoldne se bodo predvsem v krajih vzhodno od nas še pojavljale krajevne padavine, na zahodu pa se bo postopno delno zjasnilo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v Alpah bodo še krajevne plohe ali nevihte. Burja ob severnem Jadranu bo slabela. V četrtek bo sončno in malo topleje.

Biovreme: Danes bo vreme zmerno obremenilno vplivalo na počutje. Obremenitev se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. Popoldne bo obremenitev postopno popustila v noči na četrtek in v četrtek čez dan bo vpliv na počutje ugoden.