Lastnik Tottenhama obtožen trgovanja z notranjimi informacijami

New York, 26. julija - Lastnik angleškega nogometnega prvoligaša Tottenhama Joe Lewis je bil v ZDA obtožen trgovanja z notranjimi informacijami, so v New Yorku sporočili ameriški zvezni tožilci. Ti 86-letnega britanskega milijarderja obtožujejo "brezsramnega trgovanja z namenom okoriščenja". Po poročanju ameriških medijev je Lewisov odvetnik obtožbe zavrnil.