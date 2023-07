Newyorške borze končale v zelenem

New York, 25. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so te dni v pričakovanju sredine odločitve ameriške centralne banke Federal Reserve glede zvišanja obrestnih mer. Vlagatelji sicer pričakujejo že enajsto zaporedno zvišanje obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.