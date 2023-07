Izidi kvalifikacij nogometne lige prvakov

* Izidi, 2. krog: - torek, 25. 7. HJK Helsinki - Molde 1:0 (1:0) Žalgiris - Galatasaray 2:2 (0:0) Dinamo Zagreb - Astana 4:0 (3:0) Dnipro-1 - Panathinaikos 1:3 (0:1) (Andraž Šporar je igral do 78. minute in dosegel prvi gol za Panathinaikos, Benjamin Verbič je igral od 70. minute in asistiral za drugi gol Panathinaikosa, Adam Gnezda Čerin za Panathinaikos ni igral) Servette - Genk 1:1 (0:1) Zrinjski - Slovan Bratislava 0:1 (0:0) (Kenan Bajrič je igral vso tekmo za Slovan Bratislavo) Breidablik - Koebenhavn 0:2 (0:2) - sreda, 26. 7.: 19.00 Aris - Bate Borisov 19.00 Šerif Tiraspol - Maccabi Haifa 20.15 Rakow - Karabag 20.45 Klaksvik - Häcken 20.45 Ludogorec - Olimpija