Delo o jeziku (26. 7.)

Ljubljana, 25. julija - Nina Gostiša v komentarju Iskanje skupnega jezika piše o jeziku in o svetovnem dnevu esperanta. Avtorica poudarja, da je kot vsako drugo orodje jezik ustvaril človek in zato velja za živ organizem, ki se spreminja, kot se spreminja svet. Znotraj trdnega ogrodja je gibek in prilagodljiv, s tem pa odsev časa in družbe.