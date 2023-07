Pregled - šport, 25. 7. (torek)

FUKUOKA - Plavalec Peter John Stevens je na svetovnem prvenstvu v Fukuoki Sloveniji priboril finale na 50 m prsno. V polfinalu je z novim osebnim rekordom 27,06 zasedel sedmo mesto. Gre za prvi finale slovenskih plavalcev na SP po letu 2015, ko je bil nazadnje finalist Ravenčan Damir Dugonjić. Janja Šegel je na 200 m prosto zasedla 16. mesto.

MONTREUX - Tadej Pogačar je na posodobljeni lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci še naprej prvi kolesar sveta. Ta položaj nepretrgoma zaseda vse od 28. septembra 2021 oziroma 106 tednov. Slovenija je na lestvici držav po novem šesta in je zunaj mest, ki na olimpijskih igrah prihodnje leto prinašajo polno kvoto tekmovalcev. Pogačar ima po drugem mestu na Touru zdaj na vrhu lestvice Ucija 7372,86 točke, najbližji zasledovalec je Belgijec Remco Evenepoel s 5540,21 točke. Tudi tretji je Belgijec, in sicer Wout Van Aert s 4887 točkami. Kljub zmagi na dirki po Franciji je na četrtem mestu ostal Jonas Vingegaard, ki je zbral 4677,57 točke. Med najboljšimi 500 kolesarji so še štirje Slovenci. Matej Mohorič je kljub etapni zmagi na Touru zdrsnil za eno mesto in je po novem 46., Luka Mezgec je na 268. mestu, Jan Tratnik je 394., Gal Glivar pa 488.

CLERMONT-FERRAND - Slovenska kolesarka Špela Kern (Cofidis) je morala danes zaradi posledic padca v drugi etapi predčasno končati dirko po Franciji, je sporočila na Instagramu. V deževnih razmerah je na mokrem cestišču v ponedeljek prišlo do številnih padcev, v enem od teh pa si je 33-letna Slovenka poškodovala desno zapestje.

MONTPELLIER - Belgijka Lotte Kopecky (Worx Protime) je po tretji etapi ženske dirke po Franciji še povečala vodstvo v skupnem seštevku. Zasedla je tretje mesto, si priborila štiri bonifikacijske sekunde in bila še dve sekundi hitrejša od Nemke Lianne Lippert, ki tako zdaj za njo zaostaja 55 sekund.

CELJE - Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na uvodni pripravljalni tekmi pred največjim letošnjim tekmovanjem, svetovnim prvenstvom v Aziji konec avgusta in v začetku septembra, danes v Celju premagali Kitajsko s 75:73 (17:17, 31:36, 47:54).

LJUBLJANA - Grški nogometni podprvak Panathinaikos, pri katerem si kruh služijo trije slovenski reprezentanti, Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in

Benjamin Verbić, je uspešno opravil prvo nalogo v kvalifikacijah za ligo prvakov. V prvi tekmi drugega kroga, v prvem je bil prost, je v slovaških Košicah s 3:1 premagal Dnipro-1. Prvi gol je dosegel Šporar, Verbič je pri drugem asistiral, Čerin pa ni igral. S svojim Slovanom iz Bratislave je bil na gostovanju v Mostarju uspešen tudi Kenan Bajrič, Slovaki so zmagali z 1:0, Slovenec pa je odigral vso tekmo.

LOZANA - Teniški obračun prvega kroga med Slovenko Tamaro Zidanšek in Italijanko Lucio Bronzetti na turnirju WTA v Lozani se bo bržkone nadaljeval v sredo. Petindvajsetletna Konjičanka je prvem nizu zmagala s 6:2, nadaljevanje dvoboja pa je prekinil dež. Prvo igro v drugem nizu je dobila Italijanka. Na švicarskem turnirju z nagradnim skladom 225.000 evrov nastopa tudi Slovenka Dalila Jakupović. Dvaintridesetletnica se je uvrstila v 2. krog, potem ko je premagala Grkinjo Valentini Gramatikopulu s 7:6 (11) in 6:2.

CELJE - Brazilska košarkarska reprezentantka Thayna Silva bo v novi sezoni igrala v Celju. Šestindvajsetletna in 182 cm visoka Silva bo po Isabeli Ramoni druga Brazilka v dresu ŽKK Cinkarna Celje, je na klubski spletni strani zapisala ekipe iz knežjega mesta. Silva je zadnji dve sezoni prva strelka in najbolj koristna igralka (MVP) brazilskega državnega prvenstva. V letošnji sezoni je v dresu kluba Sodie Doces/Mesquita v povprečju dosegala 17,5 točke na tekmo.

NYON - Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je hrvaški zvezi izrekla ostro kazen zaradi neprimernega obnašanja navijačev na tekmah proti Nizozemski in Španiji v ligi narodov. Hrvaška bo naslednjo domačo mednarodno tekmo igrala za zaprtimi vrati, prepovedala ji je prodajo vstopnic na naslednjem gostovanju in ji naložila denarno kazen. Hrvaška nogometna zveza (HNS) bo zaradi neprimernega obnašanja svojih privržencev plačala kazen v višini 70.000 evrov, ob tem pa še dodatnih 45.000 evrov zaradi prižiganja bakel in 35.000 evrov zaradi metanja predmetov na igrišče na tekmah proti Nizozemski in Španiji, ki sta bili 14. in 18. junija v Rotterdamu.

BOSTON - Košarkar Jaylen Brown je podpisal najbolj donosno pogodbo v severnoameriški ligi NBA. Ameriška medijska hiša ESPN je zapisala, da se je 26-letni branilec s svojimi dosedanjimi delodajalci iz moštva Boston Celtics dogovoril za petletno pogodbo v vrednosti 304 milijonov dolarjev oziroma 275,3 milijona evrov.